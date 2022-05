Naiset ottivat näkyvän roolin Ukrainan sodassa – Kateryna Pryimak, 29, lähti vuonna 2014 rintamalle ja johtaa nyt naissotaveteraanien järjestöä

Tällä hetkellä Ukrainan armeijaan on vapaaehtoisista suoranaista ylitarjontaa. Kaikkia halukkaita, naisia ja miehiä, ei ole voitu ottaa, koska aseista on ollut pulaa tai tarjokkaat eivät ole saaneet sopivaa koulutusta. CNN:n mukaan halukkaille on sodassa järjestetty ainakin jonkin verran pikakoulutusta, johon myös naiset ovat osallistuneet.