Naton Stoltenberg: Pääkysymys ei ole, tehdäänkö Suomen ja Ruotsin ratifioinnit yhtäaikaa

Turvallisuustilanne toinen Stoltenberg toisti myös aiemman viestinsä siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat jo hyvin eri tilanteessa kuin ennen liittymisprosessin aloittamista.– Heillä on kahdenvälisiä turvallisuustakeita monilta liittokunnan jäseniltä, he integroituvat Natoon ja Nato on kasvattanut läsnäoloaan alueella, Stoltenberg sanoi.Hän myös totesi, että kyse on tähän mennessä Naton historian nopeimmasta etenemisestä kohti jäsenyyttä.Savola sanoi, että hänellä ei ole tarkkaan tiedossa Stoltenbergin sanoma. Hän kuitenkin toi esiin, että molempien maiden jäsenyys on kaikkien kannalta tärkeää.– Tärkeintä on se, että molemmat Suomi ja Ruotsi siellä Natossa ovat. Se on Naton puolustussuunnittelun kannalta tärkeää, se on Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää ja Ruotsin kannalta tärkeää, Savola https://sanoi.Tuleeko ammuspulaan helpotusta?