Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatshov on kuollut – hän oli Venäjällä vieroksuttu ja vihattu, lännessä arvostettu

Gorbatshovia muistellaan kaksijakoisesti: kotimaassa Venäjällä häntä on vieroksuttu, jopa vihattu, lännessä arvostettu. Moni venäläinen on pitänyt Gorbatshovia syypäänä Neuvostoliiton hajoamiseen. Lännessä hänen ansiokseen on luettu aseriisunnan eteneminen, kylmän sodan päättyminen ja sosialistimaiden vapautuminen ilman mainittavaa verenvuodatusta.