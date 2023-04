New York Times: Salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja Ukrainan asevoimien vahvistamisesta keväthyökkäyksen alla vuoti julkisuuteen

Sosiaalisen median alustoilla on levinnyt salaisia asiakirjoja, joissa on tietoja Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton suunnitelmista auttaa Ukrainaa valmistelemaan keväistä hyökkäystään Venäjää vastaan. Asiasta kertoi torstaina yhdysvaltalaislehti New York Times.