Niinistö pitää Putinin ydinaseretoriikkaa hyvin vaarallisena – tilanteen eskaloituminen ei pysähdy helposti

New Yorkissa keskiviikkona tiedotustilaisuuden pitänyt Niinistö toisti tiistaisen korttipelivertauksen, että Putinilla on nyt "all in" eli kaikki pelissä. Venäjän ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta heijastaa Niinistön mielestä heikosti mennyttä sotaa Ukrainassa, ja Putin tarvitsee nyt lisää panoksia.