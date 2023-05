Noin 20 000 ihmistä jatkoi sunnuntaina kruunajaisjuhlia Windsorissa, juhlaspektaakkeli päättyi Take Thatin esiintymiseen

Kruunajaiset osuivat hetkeen, jona Britannia kärvistelee pahimman elinkustannuskriisin keskellä vuosikymmeniin. Viikonlopun juhlallisuuksien kustannusten on puolestaan raportoitu kohoavan yli sadan miljoonan punnan, mikä on herättänyt närkästystä maassa, jossa on järjestetty laajoja lakkoja ja monilla on vaikeuksia saada laskujaan maksettua.