Ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut ja satakunta haavoittunut Israelin hyökkäyksissä miehitetyllä Länsirannalla

Noin 3 000 palestiinalaista on paennut Jeninin pakolaisleiriltä sen jälkeen, kun Israelin asevoimat aloitti mittavan operaationsa. Asiasta on kertonut uutistoimisto AFP:lle Jeninin varakuvernööri Kamal Abu al-Roub, jonka mukaan on tehty järjestelyjä leiriltä paenneiden majoittamiseksi muun muassa kouluihin Jeninin kaupungissa. Al-Roubin mukaan pakolaisleirillä asuu noin 18 000 palestiinalaista.