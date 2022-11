Noin 4,5 miljoonaa ihmistä Ukrainassa vailla sähköä Venäjän iskujen seurauksena

Zelenskyi huomautti, että jos joku on vailla sähköjä 8–10 tuntia, mutta katuvalot palavat toisella puolella tietä, tilanne on epäreilu. Sen vuoksi presidentti pitää tarpeellisena, että sähkökatkot ovat ennustettavia ja niiden merkitys on selitetty kuluttajille.