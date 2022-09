Nord Stream -putkissa havaittu neljäs vuoto, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto

Nord Stream -kaasuputkissa Itämerellä on havaittu jo neljäs vuoto, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto. Aiemmin on kerrottu kolmesta vuodosta. Ruotsin rannikkovartioston paikan päällä olevalla aluksella kerättyjen tietojen mukaan kaksi vuodoista on Ruotsin ja kaksi Tanskan talousalueella.