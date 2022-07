Norjan Huippuvuoret ovat Naton akilleenkantapää arktisilla alueilla – Venäjä ja Kiina tarkkailevat Ahvenanmaan tapaan demilitarisoitua aluetta

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva demilitarisoitu saaristo, jossa historian oikkujen seurauksena Venäjällä ja monilla muilla mailla on oikeudet esimerkiksi kaivostoimintaan ja kalastukseen. Aluetta on kutsuttu myös Naton akilleenkantapääksi arktisilla alueilla.