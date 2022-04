Norjan öljy- ja kaasutuotanto on menestystarina, josta on vaikea irrottautua

Norja on energia- ja ilmastopoliittinen paradoksi. 1970-luvulla alkanut öljyn- ja kaasuntuotanto on tuonut maalle suunnattomasti vaurautta, mutta se ei ole estänyt Norjaa ajamasta samaan aikaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Norja on esimerkiksi maailman ylivoimainen ykkönen sähköautojen määrässä.