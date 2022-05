"Nyt tekin ymmärrätte, mitä Venäjä on" – Ukrainalaisprofessorin mukaan nykyistä sotaa ei olisi, jos länsi olisi ottanut Krimin valtauksen tosissaan

Ukraina – kuten moni muu maa Itä-Euroopassa, Baltian maat, Puola, Romania – on Haranin mukaan yrittänytt vuosien ajan selittää lännelle, mitä Venäjä on. Länsipäättäjien on kuitenkin ollut vaikea uskoa, että Itä-Euroopalla on muita paremmat edellytykset ymmärtää Venäjän toimintaa.