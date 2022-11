"Olisiko tilanne erilainen, jos Qatarissa kuolevat olisivat Suomen kansalaisia?"

– Lähteminen on pelottavaa, ympäristö voi olla vihamielinen. He tietävät, että naiset voivat tulla raiskatuksi. He lohduttautuvat sanomalla, että "olen varovainen" sen sijaan, että he katsoisivat perheidensä epätoivoa, kun pöydässä ei ole ruokaa. Erityisesti koronan jälkeen ihmiset tarttuvat siihen, mitä tulee vastaan, Sana kertoo STT:lle puhelimitse.