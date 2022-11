"On todellinen mahdollisuus, että Turkki näyttää vihreää valoa Suomelle ennen Ruotsia" – Naton Stoltenberg matkustaa tänään Turkkiin ratkomaan Nato-solmua

Tilanne on kuitenkin myös Suomelle kinkkinen, koska valtionjohdon suulla on selvästi ilmaistu, että Suomi haluaisi Natoon Ruotsin kanssa yhdessä. Syynä tähän on muun muassa puolustussuunnittelu ja se, että maat ovat jättäneet hakemukset yhdessä ja yhdessä ne on myös jäseniksi muissa maissa hyväksytty.