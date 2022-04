Opettaja pitää ensin etäoppitunnin ja esittelee sitten tekemiään Molotovin cocktaileja – "Kemistin pitää tietää, miten tehdä räjähteitä"

Juhlimisen sijaan huoneessa on Venäjän hyökkäyksen alkupäivistä valmistettu Molotovin cocktaileja, tai ukrainalaisittain "Banderan smoothieita". Suomen talvisodasta tunnettu polttopullo on Ukrainassa saanut uuden nimen kiistanalaisen vapaustaistelijan Stepan Banderan mukaan. Toimistohuoneen nurkassa valmiita polttopulloja on korikaupalla. Teresaksi esittäytyvä nainen hakee yhden korin keskemmälle näytille.