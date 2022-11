Pahimmilla konfliktialueilla elää nyt noin 230 miljoonaa lasta

Vähäisen mediahuomion lisäksi myös avustustoiminnan rahoitus on riittämätöntä, raportissa todetaan. Esimerkiksi YK:n Jemeniä koskevan humanitaarisen avun suunnitelman toteuttamiseen tarvittavista varoista puuttuu tällä hetkellä lähes puolet. Konfliktimaissa toteutetun hätäavun vähäisen rahoituksen takia miljoonien lasten avun saanti on riittämätöntä, ja he jäävät ilman ruokaa, terveydenhuoltoa, suojelua ja koulutusta.