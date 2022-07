Paidatonta machomiestä alettiin sodan sytyttyä uskoa kuolemansairaaksi – pian 70-vuotiaan Vladimir Putinin terveydestä ei tiedetä varmaksi lähes mitään

Venäjä on ollut aina vaitonainen Putinin terveyteen liittyvistä seikoista, mutta valtiojohto on kiistänyt presidentin terveyshuolet. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi ranskalaisen televisiokanavan haastattelussa toukokuun lopulla, että selväjärkinen ihminen ei näkisi Putinin olevan sairas tai vaivainen. Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on vakuuttanut, että Putin voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti.