Palestiinalaishallinto sanoo Israelin joukkojen ampuneen 15-vuotiaan palestiinalaisen Länsirannalla

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa on tämän vuoden aikana kuollut yhteensä 65 palestiinalaista aikuista ja lasta. Luvussa on mukana sekä palestiinalaistaistelijoita että siviilejä. Israelilaisia aikuisia ja lapsia on samalla ajanjaksolla kuollut 13. Luvussa ovat mukana siviilit ja turvallisuusjoukkoihin kuuluvat.