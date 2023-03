Parempaa elämää toivovat nicaragualaiset törmäävät korruptioon matkalla Yhdysvaltoihin – "Kaikki ratkeaa rahalla"

42-vuotias Yesica Centeno on saanut yrityshallinnon koulutuksen. Hän on yksi monista työttömistä tai pienipalkkaisista nicaragualaisista ja myös yksi kymmenistä matkustajista bussissa, joka on saapunut El Guasaulen rajanylityspaikalle Nicaraguan ja Hondurasin rajalle, noin kolmen tunnin matkan päähän Nicaraguan pääkaupungista Managuasta. Kyseessä on ensimmäinen etappi noin 800 kilometrin matkalla Guatemalan samannimiseen pääkaupunkiin.