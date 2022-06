Pelastustyöt jatkuvat Ukrainassa ostoskeskukseen tehdyn iskun jälkeen – Venäjä: Sota päättyy, kun Ukraina antautuu

Venäjä teki maanantaina ohjusiskun Krementshukin kaupunkiin Ukrainan keskiosassa. Pelastustöitä tehdään iskun jäljiltä kellon ympäri. Kuolonuhrien määrä on noussut jo 18:aan, minkä lisäksi liki 60 ihmistä on haavoittunut, kertoivat Ukrainan pelastusviranomaiset Twitterissä. Viestin mukaan haavoittuneista 25 on sairaalahoidossa.