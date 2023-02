Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Ryderin mukaan Pentagon on arvioinut kyseessä olevan eri ilmapallo, josta Yhdysvallat kertoi torstaina. Ryderin mukaan ensimmäinen, maan luoteisosien yllä havaittu pallo on nyt menossa kohti itää Yhdysvaltojen keskiosia kohti. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei vakoiluilmapalloa ammuta alas turvallisuussyistä.