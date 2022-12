Perun syrjäytetyn presidentin anomus päästä vapaaksi hylättiin, mielenosoitukset jatkuvat

Castillo on taustaltaan maaseutuopettaja ja ammattiyhdistysjohtaja, ja hänellä on ollut vähän yhteyksiä maan eliittiin. Castillon vahvin kannatusalue on ollut Andien alueella, mutta sen sijaan rannikkoalueelta ja pääkaupunki Limasta tukea ei ole löytynyt niin paljon.