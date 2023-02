Perun tilanne ei ratkeaisi vain uusilla vaaleilla, arvioivat tutkija ja suurlähettiläs – "Jos jokin on varmaa, se on se, että epävarmuus jatkuu"

"Ei enää köyhiä rikkaassa maassa"Ratkottavia ongelmia riittää. Rytövuoren mukaan syitä voi hakea kolonialismin ajan perinnöstä. Lima oli aikanaan Espanjan Latinalaisen Amerikan pääkaupunki, ja jakolinjat conquistadorien eli valloittajien perinnön ja Andeilla asuvien alkuperäiskansojen välillä ovat edelleen näkyvissä.Lontoolaisyliopisto LSE:n (London School of Economics) yhteiskuntapolitiikan tutkija, perulainen Sheyla Enciso-Valdivia sanoo, että kun Perussa puhutaan eliitistä, puhutaan aina pääkaupungista. Lähes puolet Perun bruttokansantuotteesta tulee Limasta, ja maaseudulla erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa eletään yhä köyhyydessä ja vailla laadukkaita julkisia palveluita maan mittavista luonnonvaroista huolimatta. Limassakin eliitti elää omassa maailmassaan, sillä kaupunkiin ja sen laitamille muuttaa ihmisiä maaseudulta ja esimerkiksi pakolaisia Venezuelasta, ja yli puolet työvoimasta on epävirallisia pienyrittäjiä.Enciso-Valdivia muistuttaa, että yksi Castillon vaalilupauksista olikin "no mas pobres en un pais rico", ei enää köyhiä rikkaassa maassa. Lupaus osui ja upposi erityisesti köyhään kansanosaan: olihan Castillo itse kotoisin Cajamarcasta, yhdeltä Perun köyhimmistä alueista.Köyhät ovat Enciso-Valdivian mukaan kyllästyneet luokkasyrjintään, rasismiin ja "centralismoon" eli siihen, kuinka valta, varat ja kehitys keskittyvät ylemmälle keskiluokalle ja erityisesti Limaan. Tutkimusinstituutti IEP:n tammikuisen kyselyn mukaan tyytymättömyys on levinnyt laajalle, sillä yli kolme neljästä vastaajasta ilmoitti, ettei tue Boluartea."Moraalinen kyvyttömyys" on kaatanut presidenttejä