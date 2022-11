Perussa alle puolitoista vuotta vallassa ollut presidentti nimitti jo viidennen pääministerinsä

Edellinen pääministeri Anibal Torres jätti pestinsä torstaina, koska vasemmistolaisen Castillon ja konservatiivijohtoisen parlamentin välillä on ollut kiistoja. Viime vuoden heinäkuun jälkeen parlamentti on jo kahdesti yrittänyt nostaa virkasyytettä Castilloa vastaan, ja lisäksi hänen toimistaan on meneillään kuusi korruptiotutkintaa, joihin liittyy myös syytöksiä hänen poliittisia liittolaisiaan ja perhettään vastaan.