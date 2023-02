Perussa jatkettiin levottomuuksien takia julistettua poikkeustilaa

Perun parlamentti on toistuvasti äänestänyt kumoon ehdotukset vaalien aikaistamisesta tälle vuodelle. Viimeksi ehdotus hylättiin perjantaina, minkä jälkeen asian käsittely on estetty elokuuhun asti. Vaalit on jo aiemmin päätetty aikaistaa ensi vuoden keväälle.