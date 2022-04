Pienen kiovalaiskirkon pihalla pidettiin pääsiäisen alla vuonna 2019 samaan aikaan kaksi jumalanpalvelusta – pappi kertoo häirinnästä ja oikeusriidasta, johon Moskovan patriarkaatista eroaminen johti

Venäjän hyökkäyksen takia kirkon kellariin rakennettiin pommisuoja kyläläisille. Lymanin mukaan sieltä suojaa hakivat kymmenet ihmiset. Puolikkaan oven kokoisesta sisäänkäynnistä laskeudutaan rappusia alas. Eri puolilla on patjoja ja vilttejä, kirjahyllyssä monta hyllyllistä säilykkeitä. Kattoa on tuettu ylimääräisillä tukeilla. Yhdestä seinästä on poistettu neliön verran tiiliä siltä varalta, että varsinainen uloskäynti sortuisi.