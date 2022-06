Pieni Liettua uhmaa Kiinaa ja Venäjää – "Autoritaariset valtiot ovat riski kaikkialla maailmassa", sanoo Liettuan ulkoministeri, joka uskoo rohkean ulkopolitiikan maksavan takaisin

Vahva tuki Valko-Venäjän oppositiolleAutoritaarisista naapureistakin Liettualla on enemmän kuin kylliksi kokemusta, sijaitseehan sen rajan takana Valko-Venäjä, jonka kautta on suora yhteys Venäjälle. Liettualla on Venäjän kanssa myös suoraa rajaa Kaliningradin enklaavin vuoksi.Landsbergis sanoo, että vielä vähän yli 10 vuotta sitten maassa käytiin laajempaa keskustelua siitä, miten suhtautua Venäjään ja Valko-Venäjään.– Kun nykyinen presidenttimme nousi valtaan, hän esitti yhä ajatuksia, että Valko-Venäjän kanssa tulee resetoida suhteet eli aloittaa puhtaalta pöydältä.Valko-Venäjän kanssa suhteet ehkä resetoitiinkin, mutta ehkä päinvastaisessa hengessä kuin presidentti oli ajatellut. Muutos tapahtui syksyllä 2020, kun maata pitkään hallinnut itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka varasti vaalit ja pakotti opposition ulos maasta.Tämän jälkeen Liettua otti vahvan roolin Valko-Venäjän opposition tukemisessa. Valko-Venäjän oppositiojohtaja ja Valko-Venäjän presidentinvaalien tosiasiallisena voittajana pidetty Svjatlana Tsihanouskaja johtaa maanpaossa olevaa oppositiota Vilnasta käsin. – Vuoden 2020 jälkeen politiikka Valko-Venäjää kohtaan on ollut yhtenäistä, Landsbergis sanoo. Myös julkinen tuki politiikalle on ollut vahvaa.Venäläisenergiasta pyritty eroon jo vuosia