"Pitäisikö meidän koota kirjat kasaan kaduille ja polttaa ne?" – Ukrainan venäläistä kirjallisuutta rajoittava lakiuudistus jakaa mielipiteitä

Ukrainassa on jo ollut voimassa lakeja, joiden on ollut tarkoitus vahvistaa ukrainan kielen asemaa. New York Times kirjoittaa, että vuoden 2019 lakiuudistuksen jälkeen ihmisoikeusjärjestöt vaativat Ukrainaa suojelemaan vähemmistökielen puhujia. Lehden mukaan arviolta joka kolmannes ukrainalainen puhuu kotonaan venäjää.