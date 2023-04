Pitkänperjantain rauhansopimus päätti Pohjois-Irlannin väkivaltaisuudet 25 vuotta sitten, mutta poliittinen kahtiajako on edelleen olemassa

– Tässä on samanaikaisia isoja prosesseja, jotka voivat mennä huonostikin. On brexitin tuomat jännitteet. On sopimuksen 25-vuotisjuhla, mikä nostaa keskusteluun kysymykset, minkä takia sopimus tehtiin ja miten niissä on päästy eteenpäin. Ja kolmantena vielä demografiset asiat.