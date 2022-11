Pohjanmaalaiselle miehelle vaaditaan vankeutta yli 2  000 lampaan julmasta teurastamisesta – syyttäjän mukaan veri valutettiin ennen kunnollista tainnutusta

Laajan eläinsuojelurikosjutun käsittely alkoi tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Pääsyytettyä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeästä eläinsuojelurikoksesta, terveysrikoksesta ja ympäristön turmelemisesta. Pääsyytetty on myöntänyt osan syytteistä. Kaikkiaan laajassa kokonaisuudessa on 11 syytettyä.