Pohjois-Irlanti hiertää yhä EU:n ja Britannian välejä, mutta varovaiset toiveet ratkaisusta ovat alkaneet viritä

Mahdolliselle ratkaisulle on siis olemassa jonkinlaiset raamit, mutta niiden sisällä on vielä paljon soviteltavaa muun muassa riskituotteiksi koettujen elintarvikkeiden osalta. Lisäksi EU:n tuomioistuin on tätä nykyä ainoa mahdollisten kauppariitojen ratkaisija. Britannia haluaisi sen oheen ensimmäiseksi valitusasteeksi uuden, riippumattoman ratkaisumekanismin.