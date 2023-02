Pohjois-Korea on etelänaapurinsa mukaan laukaissut taas ballistisia ohjuksia – ainakin kolme ohjuslaukaisua kahden päivän sisällä

Pohjois-Korea on jatkanut ohjuskokeitaan. Kuva on Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston välittämä ja sen sanotaan olevan lauantain mannertenvälisen ohjuksen laukaisusta. LEHTIKUVA/AFP/KCNA VIA KNS