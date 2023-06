Pohjois-Korean Kim tarjoaa maansa täyden tuen Venäjälle, joka on yksi eristäytyneen maan harvoista ystävistä

Pohjois-Korea on esittänyt tukiviestejä Venäjän suuntaan aiemminkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa. Pohjois-Korea on kuvaillut konfliktia Yhdysvaltain sijaissodaksi, jonka tavoitteena on Venäjän tuhoaminen. Pohjois-Korea on myös tuominnut sotilaallisen avun, jota länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle.