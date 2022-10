Pohjois-Korean mukaan viimeaikaiset ohjuskokeet olivat taktisten ydinaseiden harjoituksia

Pohjois-Korea kertoo, että sen viimeaikaisissa ohjuskokeissa on harjoiteltu taktisten ydinaseiden käyttöä. Pohjois-Korea on parin viime viikon aikana testannut ohjuksia tiuhaan tahtiin. Se on suorittanut kaikkiaan seitsemän ohjuslaukaisua, mukaan lukien ballistisen ohjuksen laukaisun Japanin yli.