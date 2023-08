Portugalissa taistellaan maastopaloja vastaan tukalassa kuumuudessa

Suomi lähettämässä apua Suomi lähettää 48 pelastusalan asiantuntijaa Portugaliin auttamaan maastopalojen hallinnassa. Puolet pelastajista lähtee matkaan 16. elokuuta, loput syyskuun alussa. Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan koordinaattori Matti Inkeroinen kertoo, että kumpikin ryhmä on maassa kaksi viikkoa.Pelastajat lähtevät Portugaliin valmiussiirtona. Pelastajia lähetetään alueelle ennakoivasti, eli siirrosta on päätetty etukäteen. Siirrolla vahvistetaan Portugalin pelastuslaitoksen resursseja maastopalojen sammuttamisessa. Eteläisessä Euroopassa maastopalokausi kestää tavallisesti kesäkuusta syyskuuhun. Portugali on vuosi toisensa jälkeen ollut yksi Euroopan eniten maastopaloista kärsivistä maista.Perillä pelastajia odottavat portugalilaiset maastopalojen erikoisyksiköt, joihin suomalaiset jakaantuvat. Portugali on pyytänyt apua maastopaloihin EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. EU toteuttaa valmiussiirtoja tänä vuonna myös Kreikkaan ja Ranskaan. Niihin osallistuu pelastajia useista EU:n jäsenmaista. Pelastuspalvelumekanismilta apua voivat pyytää myös muut kuin EU-maat sekä esimerkiksi YK tai muut järjestöt.Paloa Espanjan ja Ranskan rajan lähistöllä on onnistuttu hillitsemään