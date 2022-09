Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaalien ääntenlaskennassa – puolueista sosiaalidemokraatit suurimpana, ruotsidemokraatit toisena

Porvariblokki on ottanut hienoisen johdon Ruotsin vaaleissa, selviää muun muassa Ruotsin yleisradio SVT:n tulosseurannasta. Se on saamassa 176 paikkaa, kun punavihreälle blokille on tulossa 173 paikkaa. Äänet on laskettu yli 6 200 vaalipiiristä, mikä vastaa 94 prosenttia äänistä.