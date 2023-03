Presidentti Bidenin budjettiesitys kiristäisi rikkaiden verotusta – republikaaneille ajatus ei kelpaa

Koska valtaa liittovaltion veroista ja rahankäytöstä pitää kongressi, joka on jakautunut demokraattien ja republikaanien kesken, Valkoisen talon vuosittainen budjettiesitys on käytännössä pelkkä lista toiveita, jotka eivät kelpaa kongressille. Ehdotus on kuitenkin demokraateille tilaisuus esiintyä tavallisten yhdysvaltalaisten puolueena.