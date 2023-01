Presidentti Niinistö vierailee parhaillaan Ukrainassa, keskusteluissa Zelenskyin kanssa esillä Suomen poliittinen ja materiaalinen tuki

Keskusteluissa nousivat myös esiin paljon puhutut Leopard-taistelupanssarivaunut, joita Suomella on. Niinistön mukaan tulevassa avussa on kyse muustakin kuin pelkistä tankeista ja Suomen tarkka rooli yhteistyön rakentamisessa Leopardien ympärille on vielä auki.