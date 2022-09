Presidentti Niinistön mukaan vielä on aikaista arvioida, eteneekö Venäjä kohti osittaista liikekannallepanoa – Niinistön mukaan Putin on jo laittanut hyökkäyssodassa "all in"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan niin kutsuttuja kansanäänestyksiä, joissa Venäjä liittäisi Ukrainalta valtaamiaan alueita osaksi itseään, ei tulisi kutsua kansanäänestyksiksi lainkaan. LEHTIKUVA/AFP