Prigozhin ei ole Valko-Venäjällä vaan Pietarissa, sanoo Lukashenka – myöskään taistelijoita ei ole saapunut

Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon raportin mukaan Wagner-joukot olivat kapinan päättyessä päässeet jo noin 330 kilometrin päähän Venäjän pääkaupungista, Lipetskin alueen Krasnojeen asti. Ilmeisesti Wagnerin joukot pääsivät liikkumaan Venäjällä vapaasti, eivätkä maan armeijan sotilaat ja viranomaiset estäneet tai uskaltaneet estää heitä. Paikoin Wagner-taistelijat jopa otettiin vastaan sankareina.