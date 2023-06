Prigozhinin osalta peli joko menetetään tai voitetaan, sanoo sotilasasiantuntija

Prigozhinin ja hänen esikuntansa kohtalo on kuitenkin vaakalaudalla. Peli joko voitetaan tai menetetään. Jos lähtökohtana on, että kapinayrityksen aseellinen voima on noin 25 000 ja siihen ei liity ketään muuta, voidaan sanoa, että peli on pelattu, Pihlajamaa sanoo.