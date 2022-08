Prinsessa Dianan 25 vuoden takainen kuolema muutti brittihovia ja aiheutti kovaa kritiikkiä kuninkaallista perhettä kohtaan

Brittihovin ja kuninkaallisen perheen imagoa kontrolloidaan yhä äärimmäisen tarkasti, mutta se on saanut arvokkuuden ja loiston rinnalle uusia lämpimiä sävyjä, joiden avulla perhe on ottanut askeleen lähemmäksi tavallisia ihmisiä. Hovi reagoi nykyisin nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja sillä on miljoonittain seuraajia sosiaalisen median eri alustoilla.