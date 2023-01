Puolustusministeri Savola Leopard-vaunujen lähettämisestä: Suomi on yhteistyössä mukana, panos ei voi olla kovin mittava

– Puolustusvoimat on aina varautunut. He pystyvät ennakoimaan eri asiat, ja tämä ei tule minään yllätyksenä heille, että jos annetaan aseapua, niin saatetaan antaa koulutus- tai varaosa-apua. Varmasti ovat miettineet Puolustusvoimissa, minkälaisia eri vaihtoehtoja on ja miten se pystytään toteuttamaan olemassa olevilla resursseilla.