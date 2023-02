Putin sanoo poks – ja muita huumoriviestejä, joilla nostatetaan ukrainalaisten taistelutahtoa

– Yksi hyvin voimakas viesti on Ukrainan eurooppalaisuuden korostaminen. Se on hyvin ymmärrettävä kehys, jolla Ukrainaa tehdään tiiviisti osaksi eurooppalaista yhteisöä. Siinä ääneen sanomattomana alatekstinä on, että meillä on siksi moraalinen velvollisuus auttaa ukrainalaisia, Meriluoto sanoo STT:n haastattelussa.