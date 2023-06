Putinin ex-neuvonantajan mukaan viikonlopun tapahtumat merkki Venäjän hallinnon "jonkinlaisesta kriisistä", kertoo BBC

– Pitkän aikaa (eliitin keskuudessa) on ollut erilaisia tulkintoja siitä, kuinka sotilaallista operaatiota on toteutettu, sekä siitä, kuinka taloutta ja poliittista tilannetta on hoidettu. Prigozhinin puheissa ei oikeastaan ollut mitään uutta, mutta nyt nämä erimielisyydet ovat tulleet julki ja valitettavasti asiat etenivät avoimen konfliktin asteelle, hän kuvaili turvallisuussyistä nimettömänä.