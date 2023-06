Putinin kokki nousi varjoista otsikoihin ja päätyi Wagner-pomona tukkanuottasille Venäjän sotilasjohdon kanssa

Ukrainalaisjoukkoja vastaan käydyt taistelut ovat kuitenkin vain yksi rintama, jolla Prigozhin on operoinut hyökkäyssodan aikana. Prigozhin on nimittäin ärhennellyt Venäjän sotilasjohtoa vastaan jo hyvän tovin. Hänen hampaisiinsa on joutunut erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigu, jota Prigozhin on syyttänyt Venäjän huonosta menestyksestä sodassa Ukrainaa vastaan.