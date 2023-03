Raideliikenteen lakko halvaannutti junaliikenteen Kreikassa – "Olemme vihaisia hallitukselle ja aiemmille hallituksille"

Kreikassa on järjestetty junaonnettomuuden vuoksi on useita mielenosoituksia, joissa maan hallitusta on syytetty huolimattomuudesta siinä, miten se on valvonut rautatieverkostoa. LEHTIKUVA/AFP