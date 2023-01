Räjähdysten ravistelemassa Tukholmassa jälleen veriteko, poliisi on julistanut poikkeustilan

Poliisi ei ole kommentoinut sitä, liittyvätkö tapaukset jengirikollisuuteen. Viranomaiset kuitenkin uskovat, että perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön tapahtumilla on yhteys muihin viimeaikaisiin tapahtumiin, minkä lisäksi poliisi uskoo, että heillä on varsin hyvä näkemys siitä, mistä kaikessa on kyse.