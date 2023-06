Ramaphosa ja muita Afrikan johtajia Kiovassa kartoittamassa rauhan mahdollisuuksia

Ramaphosan ja Putinin tapaaminen lauantaina on mielenkiintoinen myös siksi, että Putinin on arvioitu haluavan osallistua Etelä-Afrikan isännöimään Brics-maiden kokoukseen elokuussa. Tilanne on kimurantti, sillä Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut Putinista pidätysmääräyksen.