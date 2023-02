Ranskalaisjoukkojen toiminta Burkina Fasossa on virallisesti päättynyt – valtaosa ranskalaissotilaista poistunut maasta

Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä valtioista ja sitä ovat vuodesta 2015 lähtien ravistelleet Malista levinneet jihadistikapinallisten iskut. Hyökkäyksissä on saanut surmansa tuhansia ihmisiä, minkä lisäksi yli kaksi miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Noin 40 prosenttia Burkina Fason pinta-alasta ei ole tällä hetkellä maan hallinnon hallinnassa.